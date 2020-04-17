День финансов, 21 апреля: кредитные программы для "заробитчан", отрицательная цена на нефть, стоимость лечения от COVID-19

Вторник, 21 апреля. О планах: смягчить карантин, отменить часть налогов с зарплаты, и даже заработать на отрицательной цене на нефть.

Отрицательные цены на нефть и плюсы для Украины. Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до “нуля” долларов, а затем обрушилась до “минус” 37 долларов за баррель. Как заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, Украина может выиграть от этого. По его словам, нефть уже негде хранить, а в Украине существует огромная нефтетранспортная система, где можно хранить “черное золото”. Руководитель “Нафтогаза” подчеркивает, что такие возможности надо максимально монетизировать.

Кредитные программы для “заробитчан”. Президент Зеленский заявил, что в Украине запустят кредитные программы, в том числе ипотечные, чтобы помочь заробитчанам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. По его словам, у людей, которые вернулись, есть небольшой капитал. Им предложат такие программы, на которые они смогут сразу после карантина открыть свой маленький или средний бизнес.

Кстати, карантин в Украине планируют смягчать. В Минздраве рассказали, что планируют разрешить посещать парки, откроют музеи и библиотеки. На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболеваемости коронавирусом.

В продолжение темы коронавируса: в Минздраве назвали стоимость лечения больных. Так, лечение от коронавирусной инфекции в больницах Украины будет стоить от 300 до 10 тысяч гривен за пациента на сутки. В то же время стоимость лечения зависит от состояния пациентов. Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

Часть зарплаты предлагают освободить от налогов. Депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагают освободить от налогообложения часть заработной платы наемных работников в сумме фактического прожиточного минимума на период чрезвычайной ситуации или карантина. Как объясняют нардепы, таким образом государство поддержит работников, которые обязаны продолжать выполнение своих служебных обязанностей в условиях, опасных для их здоровья.

Последняя редакция “антиколомойского” законопроекта. Члены финансового комитета ВР подготовили последнюю редакцию банковского законопроекта № 2571-д. Судя по копии, которой располагают СМИ, чиновники предлагают увеличить сроки приведения деятельности проблемного банка в соответствие с законодательством. Что еще хотят поменять, читайте по ссылке.