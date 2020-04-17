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Samsung нацелилась на создание 600-мегапиксельной матрицы. В соответствующем пресс-релизе лидер рынка мобильных камер Samsung сделала весьма громкое заявление о намерении выпустить фотоматрицы, которые превзойдут по остроте зрения возможности человеческого глаза. Для справки, человеческий глаз воспринимает мир с «разрешением», эквивалентным примерно 500 млн пикселей. В то же время Samsung прямо говорит о сенсорах разрешением вплоть до 600 Мп!
Разумеется, пока что никаких конкретных сведений об этих революционных сенсорах нет, как нет и примерных сроков их выпуска. О предназначении этих самых сенсоров тоже конкретных данных нет. Как отмечает Samsung, если сейчас смартфоны выступают главной областью применения сенсоров высокого разрешения, то вскоре к ним присоединяться автономные транспортные средства, IoT, дроны и другие категории продуктов.
Говоря о смартфонах, можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода — именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальном флагмане Galaxy S20 Ultra. Кроме того, если верить последним слухам, к середине года Samsung перейдет на следующий этап с выпуском дюймового сенсора следующего поколения разрешением 150 Мп.
«Samsung гордится тем, что является лидером в области фотоматриц с высокой разрешающей способностью. Компания готова перейти к следующему этапу эволюционного развития с широким ассортиментом продуктов, отвечающим разнообразным потребностям производителей устройств. Используя инновационный потенциал, мы полны решимости открыть бесконечные возможности в пиксельных технологиях. Мы говорим о сенсорах, которые смогут захватывать больше деталей, чем человеческий глаз».
Также Samsung изучает возможность разработки специальных сенсоров, которые будут работать в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах (невидимых для человеческого глаза).
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