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УЗ рассматривает возможность перевода работников на четырехдневную рабочую неделю

УЗ рассматривает возможность перевода работников на четырехдневную рабочую неделю

“Укрзализныця” с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продления карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правления УЗ, передает пресс-служба госкомпании.

«Наша главная цель – обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель», – отметил председатель наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Шевка Аджунер.

Укрзализныця уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли:

  • ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью Общества;
  • снижен расход дизельного топлива, электроэнергии и т.д.;
  • компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

Справка Finance.ua:

  • Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 на всей территории Украины с 12 марта 2020 года установлен карантин.
  • Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 215 Укрзализныця с 18 марта временно приостановила перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по всем видам сообщения.
По материалам Finance.UA
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