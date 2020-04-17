УЗ рассматривает возможность перевода работников на четырехдневную рабочую неделю

“Укрзализныця” с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продления карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правления УЗ, передает пресс-служба госкомпании.

«Наша главная цель – обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель», – отметил председатель наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Шевка Аджунер.

Укрзализныця уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли:

ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью Общества;

снижен расход дизельного топлива, электроэнергии и т.д.;

компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

Справка Finance.ua:

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 на всей территории Украины с 12 марта 2020 года установлен карантин.