УЗ рассматривает возможность перевода работников на четырехдневную рабочую неделю

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“Укрзализныця” с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продления карантина.
Соответствующее решение было принято на заседании правления УЗ, передает пресс-служба госкомпании.
«Наша главная цель – обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов. Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом. Ситуация в стране и в мире резко и быстро меняется. Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель», – отметил председатель наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Шевка Аджунер.
Укрзализныця уже приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли:
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