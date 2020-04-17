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Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток на границе Украины достиг рекордного минимума. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что на прошлой неделе наблюдался стабильный пассажиропоток на уровне 9-10 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины. Однако перед выходными ненадолго фиксировался незначительный рост количества пропускных операций.
“Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тысячи пропускных операций”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что на государственной границе с 22 марта выявили более 70 человек, которые нарушили правила карантина после того, как давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию.
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