0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Пассажиропоток на границе Украины достиг рекордного минимума

Пассажиропоток на границе Украины достиг рекордного минимума

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток на границе Украины достиг рекордного минимума. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что на прошлой неделе наблюдался стабильный пассажиропоток на уровне 9-10 тысяч человек в сутки на въезд и выезд из Украины. Однако перед выходными ненадолго фиксировался незначительный рост количества пропускных операций.

“Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысячи человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тысячи пропускных операций”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на государственной границе с 22 марта выявили более 70 человек, которые нарушили правила карантина после того, как давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.