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Столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, получили за март от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты

Столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, получили за март от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты

Столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен», – сказал Виталий Кличко.

В среднем доплата за март медперсоналу, работающему с больными коронавирусом, составляет:

  • врачам – 17 тысяч гривен;
  • медицинским сестрам – 13 тысяч гривен;
  • младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч.

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По словам мэра Киева, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн:

  • в среднем врачи Центра получат премию в 9,8 тысячи гривен;
  • фельдшера – 5,5 тысячи;
  • санитары – 1,9 тысячи гривен.

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По материалам Finance.UA
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