Нацбанк ужесточил требования к банкам для списания проблемных активов

Национальный банк в рамках организации общего процесса управления банками проблемными активами ужесточил требования относительно процесса списания обесцененных финансовых активов банков за счет резервов под ожидаемые убытки.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“В частности, к банкам устанавливаются требования по разработке и утверждению внутрибанковских документов по списанию обесцененных финансовых активов (положение о списании задолженности)”, – говорится в сообщении.

Такое положение должно содержать:

основные критерии отсутствия ожиданий восстановления финансовых активов (определены постановлением Национального банка от 13 апреля 2020 года № 49);

дополнительные критерии (при необходимости).

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Указанные требования установлены постановлением правления Национального банка Украины №52 от 17 апреля 2020 года “О внесении изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины”. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.