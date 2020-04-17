Защитить рабочие места для американских граждан: США прекращают выдавать иммиграционные визы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов. Об этом Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что решение будет временным – в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

“В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!” – отметил он.

Государственный департамент США сообщил, что в 2019 году американские миграционные визы получили 4 тысячи 573 гражданина Украины.