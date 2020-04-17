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Alibaba Group инвестирует 28 миллиардов долларов в облачную инфраструктуру

Alibaba Group инвестирует 28 миллиардов долларов в облачную инфраструктуру

Компания Alibaba Group в течение 3 лет инвестирует 200 млрд юаней (28 млрд долларов) в облачную инфраструктуру на фоне бума на программное бизнес-обеспечение в Китае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление компании.

В пресс-релизе Alibaba Group говорится, что компания потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

Президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан заявил, что пандемия коронавируса “создает дополнительное давление для экономики в различных секторах”. По его словам, компания надеется, что инвестиции помогут бизнесу “ускорить процесс восстановления”.

“Облачное подразделение Alibaba – одна из самых быстрорастущих компаний группы. Доход за 4 квартал 2019 года вырос на 62% до 10,7 млрд юаней, впервые он превысил 10 млрд юаней за один квартал”, – пишет Reuters.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале прошлого года Alibaba Cloud Intelligence контролировал 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent Cloud и Baidu Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

По материалам Економічна Правда
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