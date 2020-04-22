"Борисполь" вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы в условиях карантина

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Международный аэропорт “Борисполь” вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы по количеству обслуженных рейсов в условиях карантина.
Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на статистику Евроконтроля.
Отмечается, что по данным по состоянию на 18 апреля “Борисполь” занял 38 место с результатом 17 рейсов. Это на 99% меньше, чем в среднем за один день.
Падение трафика на 99% Евроконтроль также зафиксировал в 19 аэропортах, которые попали в топ-40.
Среди них – воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов, говорится в сообщении.
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