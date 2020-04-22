0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

"Борисполь" вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы в условиях карантина

"Борисполь" вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы в условиях карантина

Международный аэропорт “Борисполь” вошел в топ-40 крупнейших аэропортов Европы по количеству обслуженных рейсов в условиях карантина.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на статистику Евроконтроля.

Отмечается, что по данным по состоянию на 18 апреля “Борисполь” занял 38 место с результатом 17 рейсов. Это на 99% меньше, чем в среднем за один день.

Падение трафика на 99% Евроконтроль также зафиксировал в 19 аэропортах, которые попали в топ-40.

Среди них – воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов, говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.