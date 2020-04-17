Часть арендаторов может быть полностью освобождена от платы за госимущество - ФГИУ

Фонд государственного имущества подготовил проект правительственного постановления по поддержке арендаторов госимущества на время вынужденной остановки работы из-за карантина. В частности, часть арендаторов может быть полностью освобождена от арендной платы, а еще часть – получит от 50% до 75% скидки.

Об этом во время онлайн-трансляции на странице ФГИУ в Facebook заявил первый заместитель председателя Фонда госимущества Леонид Антоненко, который курирует в ведомстве направление аренды.

“Фонд подготовил проект постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы арендной платы за имущество». Проект прошел общественное обсуждение, по результатам которого Фонд внес дополнительные изменения в указанный проект”, – сообщил первый заместитель председателя ФГИУ.

По словам Антоненка, проект уже согласован в Государственной регуляторной службе.

В случае принятия этого постановления, часть арендаторов, которые арендуют помещения по определенным целевым назначениям, будут полностью освобождены от арендной платы, а еще часть получит значительные скидки – от 50% до 75%.

Кроме того, большинство арендаторов недвижимого государственного имущества, за некоторыми исключениями, получают рассрочки по уплате арендной платы в Государственный бюджет Украины до 1 сентября 2020 года.

Согласно проекту, полностью освобождаются от арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом арендаторы:

помещений (в учебных корпусах) учреждений образования и науки государственной формы собственности с целью размещения столовых, буфетов, не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы;

ксерокопировальной техники для предоставления населению услуг по ксерокопированию документов;

торговых объектов по продаже полиграфической продукции и канцтоваров;

лицензированной видео- и аудиопродукции, предназначенной для учебных заведений;

помещений для размещения торговых автоматов, которые отпускают продовольственные товары.

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Также предполагается полностью освободить от арендной платы арендаторов помещений для размещения частных учебных заведений; государственных учебных заведений, частично финансируемых из госбюджета, и учебных заведений, финансируемых из местного бюджета; учреждений внешкольного образования (кроме оздоровительных заведений для детей и молодежи) и дошкольного образования; издательств, издающих продукцию на украинском языке; торговых объектов по продаже книг, газет и журналов, изданных на украинском языке; физкультурно-спортивных учреждений; библиотек, музеев; школ, курсов по обучению водителей автомобилей; учреждений культуры; салонов красоты, саун, турецких бань, соляриев, кабинетов массажа, тренажерных залов.

Также предлагается освобождение от арендной платы арендаторов помещений для организации концертов и другой зрелищно-развлекательной деятельности; бытового обслуживания населения; туроператорской и турагентской деятельности.

В перечень тех, кому арендную плату предлагается уменьшить до 50%, входят, в частности, арендаторы, которые используют недвижимое государственное имущество для размещения кафе, баров, кафе-баров, закусочных, буфетов, кафетериев, осуществляющих/не осуществляющих продажу товаров подакцизной группы; ресторанов, в том числе с ночным режимом работы; столовых, буфетов, которые не продают товаров подакцизной группы; компьютерных клубов и интернет-кафе; торговых объектов по продаже промышленных товаров (кроме розничной торговли средствами гигиены) торговых объектов по продаже секонд-хенда; для проведения выставок изобразительной и книжной продукции, произведенной в Украине; гостиниц; офисных помещений (в том числе в аэропортах).