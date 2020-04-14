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Ryanair обещает билеты от 0,99 евро при возобновлении полетов: когда ожидать

Ryanair обещает билеты от 0,99 евро при возобновлении полетов: когда ожидать

Ирландский лоукостер Ryanair ожидает, что европейские авиакомпании начнут возобновлять рейсы в начале лета.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил руководитель Ryanair Майкл О’Лири, Ryanair предполагает, что европейские рейсы возобновлятся в июне. После этого возрождение внутриевропейских путешествий будет стимулироваться крутыми скидками на горящие каникулы в июле-августе.

“Многие люди в Северной Европе были заперты в квартирах. Они все захотят уйти в отпуск до того, как дети вернутся в школу. Вскоре объемы (перелетов – ред.) вернутся в нормальное состояние, но по более низким ценам”, – отметил он.

Цены на билеты: €9,99, €4,99, €1,99 или €0,99 за билет. Как отметил руководитель Ryanair, главная задача лоукоста в краткосрочной перспективе “не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников назад, а самолеты — в воздух”.

Антикоронавирусные меры. В авиакомпании будут соблюдать: ношение масок и проверку температуры пассажиров и членов экипажа.

“2021 год имеет все шансы быть удачным годом с точки зрения доходов. Цены могут быть ниже, но цены на нефть будут ниже и аэропорты будут снижать сборы, чтобы стимулировать рост трафика. Лето 2021 года имеет огромный потенциал, поскольку отдыхающие восполнят сорванные планы предыдущего года” – резюмировал он.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair вынуждена была отменить до 25% коротких рейсов в Италию на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19. Ограничения коснулись также Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии и других стран.
  • 16 марта Ryanair отменила плату за изменение даты вылета. В Ryanair дали разъяснения, как сдать авиабилет, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета.
По материалам Finance.UA
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