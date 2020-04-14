Счетная палата уличила ГПУ в нарушениях при использовании бюджетных средств

Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой. В 2018-2019 годах ГПУ потратила с нарушением действующего законодательства 2,482 млн грн, непродуктивно – 17,3 млн грн и неэкономно – 4,2 млн грн. Об этом говорится в отчете ведомства о результатах проведения соответствующего аудита.

При этом отмечается, что за то же время ГПУ в целом получила из госбюджета на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров 14,365 млн грн и в целом обеспечила их использование на цели и задачи, определенные паспортом соответствующей бюджетной программы.

“Аудиторы Счетной палаты отмечают, что Генеральная прокуратура не обеспечила должной эффективности при управлении бюджетными средствами, следствием чего стало неполное их использование и возврат в государственный бюджет части ассигнований общего фонда в сумме более 71 млн грн”, – говорится в сообщении.

В Счетной палате подчеркивают, что непринятие органами прокуратуры надлежащих действий, направленных на устранение и недопущение недостатков при осуществлении мероприятий организационного и кадрового характера, привело к признанию судами освобождения с должностей работников ГПУ неправомерными.

Суды таким образом принимали решение выплатить этим работникам средний заработок за время вынужденного прогула. В отдельных случаях указанные выплаты превышали 1 млн грн. Всего в 2018-2019 годах по решению суда указанным работникам выплатили 16,5 млн грн.

Специалисты Счетной палаты указывают также на несоблюдение органами прокуратуры принципа максимальной экономии и эффективности при закупке и использовании автотранспорта и топлива.