Счетная палата уличила ГПУ в нарушениях при использовании бюджетных средств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой. В 2018-2019 годах ГПУ потратила с нарушением действующего законодательства 2,482 млн грн, непродуктивно – 17,3 млн грн и неэкономно – 4,2 млн грн. Об этом говорится в отчете ведомства о результатах проведения соответствующего аудита.
При этом отмечается, что за то же время ГПУ в целом получила из госбюджета на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров 14,365 млн грн и в целом обеспечила их использование на цели и задачи, определенные паспортом соответствующей бюджетной программы.
“Аудиторы Счетной палаты отмечают, что Генеральная прокуратура не обеспечила должной эффективности при управлении бюджетными средствами, следствием чего стало неполное их использование и возврат в государственный бюджет части ассигнований общего фонда в сумме более 71 млн грн”, – говорится в сообщении.
В Счетной палате подчеркивают, что непринятие органами прокуратуры надлежащих действий, направленных на устранение и недопущение недостатков при осуществлении мероприятий организационного и кадрового характера, привело к признанию судами освобождения с должностей работников ГПУ неправомерными.
Суды таким образом принимали решение выплатить этим работникам средний заработок за время вынужденного прогула. В отдельных случаях указанные выплаты превышали 1 млн грн. Всего в 2018-2019 годах по решению суда указанным работникам выплатили 16,5 млн грн.
Специалисты Счетной палаты указывают также на несоблюдение органами прокуратуры принципа максимальной экономии и эффективности при закупке и использовании автотранспорта и топлива.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн8 ч. назад - 4164 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам7 ч. назад - 4095 7
Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времени5 ч. назад - 888 5
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckВчера, 22:38 - 644 5
Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить5 ч. назад - 383 3
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 7102 1
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года5 ч. назад - 7001 2
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 4532
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн8 ч. назад - 4164 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам7 ч. назад - 4095 7
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников9 ч. назад - 108
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 828 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 480
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1909
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10722 1