Mercedes представил нестандартный компактный внедорожник GLB (фото)

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Модельная линейка компании Mercedes-Benz в Украине пополнилась еще одним внедорожником. Помимо фирменных особенностей автомобиль длиной в 4,5 метра обладает способностью вместить в себя семь человек.
Новинка располагается в модельном ряду между GLA и GLC и обладает теми же характерными для всех представителей «звездного» семейства качествами. В основу положена платформа MFA2, но особенности конструкции кузова, короткие свесы и почти вертикальные стойки позволили увеличить пространство в салоне. Тем более, что GLB еще и на 14 мм выше старшего собрата, а колесная база отличается всего на 44 мм.
При стандартных габаритах B-класса колесная база может достигать 2,7 метров, но так называемый компактный Mercedes-Benz GLB имеет 4 634 мм длины, 1 834 мм ширины и 1658 мм высоты, а колесная база доросла до 2 829 мм.
Mercedes-Benz GLB
Новый паркетник, по мнению компании, предназначен для молодежной аудитории, городской жизни и развлекательных поездок компаниями или семьей. И его фишкой стала возможность установки дополнительных двух кресел в багажной зоне в качестве опции. Без них багажник предлагает от 560 до 1755 литров. Задний ряд в пятиместной версии состоит из трех частей, которые можно складывать отдельно друг от друга, регулировать наклон, а в семиместной версии диван можно еще и сдвигать вперед/назад в диапазоне до 14 см.
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