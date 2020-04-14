В Украине завтра вступает в силу закон о едином счете для уплаты налогов и сборов

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Закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (рег. №1049), который был принят ВР с предложениями Президента Украины, сегодня опубликован в официальной газете ВР “Голос Украины”.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 18 апреля, впрочем, не все его пункты.
“Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 (в части наложения ареста на денежные средства на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины), пункта 2, пункта 3 (в части средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины) раздела I этого закона, которые вступают в силу с 1 января 2021 года”, – говорится в тексте закона.
Так, принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика.
Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.
Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.
Закон был поддержан парламентом с учетом предложений Президента Украины. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.
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