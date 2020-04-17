Что такое трансграничная е-подпись и для чего используется

Трансграничная электронная подпись позволит вести электронный документооборот не только внутри страны, но и с другими государствами.

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в FACEBOOK.

Что это значит. Граждане и бизнес смогут подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями электронным способом.

Как сейчас происходит обмен соглашениями между странами:

Например, одна сторона из Украины, а другая – из-за рубежа. Одна сторона подписывает соглашение на бумаге и отправляет соглашение через службу международных перевозок. Или же одна сторона путешествует ко второй для личного подписания документа. Такой процесс занимает от 2 дней.

Какая выгода:

Граждане и бизнес смогут экономить на логистике и экономить время на подписании документов. К тому же, получат колоссальное удобство сервиса и дополнительные гарантии для защиты данных.

Украинцы смогут пользоваться электронной идентификацией в странах, с которыми состоится взаимное признание электронных доверительных услуг, для получения в том числе публичных сервисов онлайн и наоборот.