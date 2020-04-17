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Что такое трансграничная е-подпись и для чего используется

Что такое трансграничная е-подпись и для чего используется

Трансграничная электронная подпись позволит вести электронный документооборот не только внутри страны, но и с другими государствами.

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в FACEBOOK.

Что это значит. Граждане и бизнес смогут подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями электронным способом.

Как сейчас происходит обмен соглашениями между странами:

Например, одна сторона из Украины, а другая – из-за рубежа. Одна сторона подписывает соглашение на бумаге и отправляет соглашение через службу международных перевозок. Или же одна сторона путешествует ко второй для личного подписания документа. Такой процесс занимает от 2 дней.

Какая выгода:

  • Граждане и бизнес смогут экономить на логистике и экономить время на подписании документов. К тому же, получат колоссальное удобство сервиса и дополнительные гарантии для защиты данных.
  • Украинцы смогут пользоваться электронной идентификацией в странах, с которыми состоится взаимное признание электронных доверительных услуг, для получения в том числе публичных сервисов онлайн и наоборот.

Как это работает в других странах. Трансграничная е-подпись уже введена для средств электронной идентификации в Германии, Италии, Эстонии, Испании, Люксембурге и Хорватии. Она является основой единого цифрового рынка ЕС. Еврокомиссия оценивает потенциальную ежегодную выгоду от введения Единого цифрового рынка в размере 415 млрд евро!

Когда украинцы получат такую ​​возможность. 10 апреля Минцифры получило подтверждение от программы EU4Digital о том, что Украина была избрана среди стран Восточного партнерства ЕС для участия в пилотных проектах для трансграничной электронной подписи.

Справка Finance.ua:

  • В феврале в Украине запустили электронную подпись к ID-карте. Новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственным органам, так и бизнесу. ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

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По материалам Finance.UA
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