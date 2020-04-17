Что такое трансграничная е-подпись и для чего используется

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Трансграничная электронная подпись позволит вести электронный документооборот не только внутри страны, но и с другими государствами.
Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в FACEBOOK.
Что это значит. Граждане и бизнес смогут подписывать соглашения и другие документы с иностранными компаниями электронным способом.
Как сейчас происходит обмен соглашениями между странами:
Например, одна сторона из Украины, а другая – из-за рубежа. Одна сторона подписывает соглашение на бумаге и отправляет соглашение через службу международных перевозок. Или же одна сторона путешествует ко второй для личного подписания документа. Такой процесс занимает от 2 дней.
Какая выгода:
Как это работает в других странах. Трансграничная е-подпись уже введена для средств электронной идентификации в Германии, Италии, Эстонии, Испании, Люксембурге и Хорватии. Она является основой единого цифрового рынка ЕС. Еврокомиссия оценивает потенциальную ежегодную выгоду от введения Единого цифрового рынка в размере 415 млрд евро!
Когда украинцы получат такую возможность. 10 апреля Минцифры получило подтверждение от программы EU4Digital о том, что Украина была избрана среди стран Восточного партнерства ЕС для участия в пилотных проектах для трансграничной электронной подписи.
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