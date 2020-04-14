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До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривны

До введения карантинных мер бизнес прогнозировал снижение инфляции и укрепление гривны

До введения государством карантинных мер украинские компании ожидали дальнейший экономический рост и умеренную инфляцию. Однако настроения бизнеса ожидаемо ухудшились.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Ожидания бизнеса до введения карантинных мер:

  • уровень деловой активности предприятий в течение последних четырех кварталов оставался довольно высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составил 110,5% (в предыдущем квартале – 112,0%);
  • ожидания по инфляции улучшались. Бизнес прогнозировал темпы роста потребительских цен за 12 месяцев на уровне 5,1% (в IV квартале – 7,0%), что фактически совпадало со среднесрочной инфляционной целью Национального банка. Почти 70% респондентов прогнозировали, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 6,0% или будет ниже;
  • бизнес ожидал более крепкого обменного курса гривны: в течение следующих 12 месяцев респонденты прогнозировали курс в среднем на уровне 26,01 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 27,43 грн/долл. США);
  • оценки предприятий по росту объемов производства товаров и услуг в Украине были сдержанными, хотя оставались на высоком уровне. Почти треть респондентов (30,8%) ожидали их роста, еще почти половина (48,7%) считали, что эти показатели останутся на том же уровне;
  • более трети компаний (36,2%) прогнозировали рост объемов продаж товаров и услуг в течение следующих 12 месяцев. Лишь 13,2% ожидали их снижения;
  • положительные прогнозы давали респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения;
  • улучшение своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев ожидали 27,6% компаний, ухудшение – 10,8%. Позитивные настроения были у респондентов всех видов экономической деятельности, кроме респондентов энерго- и водоснабжения;
  • спрос на рабочую силу был практически сбалансирован. В частности, 21% респондентов ожидали сокращения персонала, лишь 17,4% – планировали нанимать работников;
  • незначительно уменьшилось также количество компаний, которые планировали повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев – с 69,2% до 63,4%. 2,7% компаний планировали сократить заработную плату;
  • наиболее весомым фактором, который будет ограничивать способность предприятий увеличивать производство, респонденты считали недостаточный спрос и дефицит квалифицированных работников. Респонденты меньше всего упоминали среди таких факторов высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

Справка Finance.ua:

  • Количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.
  • Для обеспечения соцзащиты работников, которые вынуждены находиться в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина, предлагают произвести выплату компенсации части утраченного заработка из госбюджета.

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По материалам Finance.UA
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