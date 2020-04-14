0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Как продавали спецразрешения на пользование недрами: первый аукцион в 2020

Как продавали спецразрешения на пользование недрами: первый аукцион в 2020

16 апреля завершились первые в этом году аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины.

В целом Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков стоимостью от 5160 до 4 484 802 грн. Суммарная стоимость выставленных лотов – 7 944 677 грн. Общая стоимость объектов с геологической информацией и пакетами аукционной информации составила 10 229 329,64 грн.

Рекорд роста цены лота в первых торгах 2020 года поставило ООО «Производственный комплекс “Камелот”». За Могилев-Подольский участок песчаника компания заплатит 451 тыс. грн при начальной стоимости лота 7510 грн. Суммарные поступления от продажи участка составят 494 209,16 грн.

Второй по величине рост первоначальной стоимости произошел при продаже участка песка Турбовская-1, что в Винницкой области. Победитель ООО «Винцемент» заплатит в 44 раза больше начальной цены лота – 1 201 000 грн против 26 980 грн. Вместе с геологической информацией и аукционным пакетом, от продажи объекта в бюджет поступит 1 236 647,5 грн.

В 21,8 раз выросла стоимость участка песчаника Будановский-3, что на Тернопольщине. Победитель ООО «Осень и КО» заплатит 1 000 002 грн за лот, начальная цена которого составляла 8120 грн. Итого с этого лота государство получит 1 035 649,5 грн.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году Госгеонедра провели восемь электронных аукционов по продаже специальных разрешений. Из 52 участков недр были проданы 35, общая сумма поступлений от торгов составила 496 037 560 грн. Нереализованными в 2019 году остались 14 лотов общей стоимостью 628 155 262 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.