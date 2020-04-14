Как продавали спецразрешения на пользование недрами: первый аукцион в 2020

16 апреля завершились первые в этом году аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщила Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины.

В целом Государственная служба геологии и недр Украины выставила 12 участков стоимостью от 5160 до 4 484 802 грн. Суммарная стоимость выставленных лотов – 7 944 677 грн. Общая стоимость объектов с геологической информацией и пакетами аукционной информации составила 10 229 329,64 грн.

Рекорд роста цены лота в первых торгах 2020 года поставило ООО «Производственный комплекс “Камелот”». За Могилев-Подольский участок песчаника компания заплатит 451 тыс. грн при начальной стоимости лота 7510 грн. Суммарные поступления от продажи участка составят 494 209,16 грн.

Второй по величине рост первоначальной стоимости произошел при продаже участка песка Турбовская-1, что в Винницкой области. Победитель ООО «Винцемент» заплатит в 44 раза больше начальной цены лота – 1 201 000 грн против 26 980 грн. Вместе с геологической информацией и аукционным пакетом, от продажи объекта в бюджет поступит 1 236 647,5 грн.

В 21,8 раз выросла стоимость участка песчаника Будановский-3, что на Тернопольщине. Победитель ООО «Осень и КО» заплатит 1 000 002 грн за лот, начальная цена которого составляла 8120 грн. Итого с этого лота государство получит 1 035 649,5 грн.

Справка Finance.ua: