По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.

В апреле в обращении в еврозоне находилось €1,327 трлн наличных. Это на €41,2 млрд больше, чем месяцем ранее, когда в Европе в начале марта начали массово вводить карантинные меры.

По подсчетам Financial Times, это стало рекордным приростом оборота наличных евро с момента финансового кризиса 2008 года, когда к 24 октября 2008 года за четыре предыдущие недели оборот наличных вырос на €41,4 млрд.

Читайте также: Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте

Рост оборота наличных вырос, несмотря на рекомендации врачей ограничивать во время эпидемии COVID-19 обращение с бумажными деньгами, на которых может находиться коронавирус.

Власти ЕС предполагают, что рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег из банкоматов, формируя подушку безопасности на черный день.

Так, например, по данным ЦБ Ирландии, в первую неделю апреля число транзакций по снятию денег из банкоматов в стране сократилось на 57%, однако суммы снимаемых при этом средств «значительно выросли».