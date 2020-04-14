19 апреля вступает в силу новое законодательство в сфере закупок

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19 апреля 2020 года вступает в силу редакция Закона “О публичных закупках”. Об этом говорится на сайте Prozorro.
“Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса”, — замечает Василий Задворный, генеральный директор государственного предприятия “Прозорро”.
Что изменится:
Пример. Если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба — его ожидает штраф от 25 до 51 тысячи гривен. Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора — на сумму от 34 до 85 тысяч гривен. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается — с 11700 до 1700 грн.
Бизнес, победивший в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. На это у участника будет 24 часа.
Что это даст. Предприниматели смогут не терять тендер из-за случайно допущенных неточностей, а государственные структуры — сохранить наиболее выгодное предложение и не переплачивать.
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