19 апреля вступает в силу новое законодательство в сфере закупок

19 апреля 2020 года вступает в силу редакция Закона “О публичных закупках”. Об этом говорится на сайте Prozorro.

“Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса”, — замечает Василий Задворный, генеральный директор государственного предприятия “Прозорро”.

Что изменится:

Порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 до 50 тысяч гривен.

Поэтому отныне более 250 тысяч закупок в год станут открытыми для участников и будут иметь элемент аукциона – до сих пор на допороговые суммы заказчики могли подписывать контракт с поставщиком направления. Для бизнеса это откроет дополнительный рынок на 30 млрд грн. При этом средства государства будут расходоваться эффективнее благодаря конкуренции. Кроме того, сегодня государственные заказчики будут отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки.

Усиление ответственности за грубые нарушения тендерного законодательства.

Пример. Если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба — его ожидает штраф от 25 до 51 тысячи гривен. Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора — на сумму от 34 до 85 тысяч гривен. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается — с 11700 до 1700 грн.

Бизнес, победивший в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. На это у участника будет 24 часа.

Что это даст. Предприниматели смогут не терять тендер из-за случайно допущенных неточностей, а государственные структуры — сохранить наиболее выгодное предложение и не переплачивать.

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