В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантина

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Службы занятости дистанционно ищут варианты для трудоустройства безработных украинцев.
Об этом сообщила Государственная служба занятости (ГСЗ), говорится на сайте Минэкономики.
В период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.
“Одна из важнейших для службы задача – найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю”, – отмечают в ГСЗ.
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С учетом развития сложной эпидемиологической ситуации в стране специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, предлагать им работу и проводить предварительные согласования с работодателями относительно кандидатов на вакансию.
Кроме того, поиск работы граждане могут вести самостоятельно через веб-сайт государственной службы занятости www.dcz.gov.ua.
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