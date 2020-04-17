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В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантина

В Службе занятости сообщили, ведется ли поиск работы в период карантина

Службы занятости дистанционно ищут варианты для трудоустройства безработных украинцев.

Об этом сообщила Государственная служба занятости (ГСЗ), говорится на сайте Минэкономики.

В период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.

“Одна из важнейших для службы задача – найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю”, – отмечают в ГСЗ.

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С учетом развития сложной эпидемиологической ситуации в стране специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, предлагать им работу и проводить предварительные согласования с работодателями относительно кандидатов на вакансию.

Кроме того, поиск работы граждане могут вести самостоятельно через веб-сайт государственной службы занятости www.dcz.gov.ua.

Справка Finance.ua:

  • В Украине на период карантина минимальный размер пособия по безработице увеличивается с 650 гривен до 1000 гривен.
  • По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86,5 тыс., или на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года.
  • За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировались 89,2 тысячи безработных.

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По материалам Finance.UA
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