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Регистрацию ФЛП планируют сделать автоматической - без участия госрегистратора

Регистрацию ФЛП планируют сделать автоматической - без участия госрегистратора

Министерство цифровой трансформации планирует сделать регистрацию физлица-предпринимателя на портале государственных услуг «Дія» автоматической – без участия государственного регистратора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети FACEBOOK.

«Будем готовить изменения в законодательство, чтобы сделать ее (регистрацию ФЛП. – Ред.) вообще автоматической, без участия регистраторов. Тогда, после заполнения форм на сайте, услуга предоставляется мгновенно», – написал он.

На сегодня регистрация ФЛП на портале “Дія” не является автоматической и требует посредника в лице государственного регистратора.

Справка Finance.ua:

  • monobank начал принимать предварительные заказы на обслуживание ФЛП.

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По материалам Finance.UA
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