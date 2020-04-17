Госстат подсчитал прибыль крупных и средних предприятий Украины в 2019 году

Крупные и средние предприятия Украины за 2019 год получили 422,235 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 26% больше показателя за 2018 год.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Результат прибыльных предприятий за год вырос на 10% – до 596,284 млрд грн, результат убыточных – сократился на 15%, до минус 174,050 млрд грн. При этом доля убыточных предприятий осталась на уровне предыдущего года – 21,7%.

Справка Finance.ua:

Opendatabot сообщал, что в Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.