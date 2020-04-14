Ford разработал браслеты для соблюдения социальной дистанции

Работники Ford Motor Co. в рамках эксперимента носят браслеты, которые призваны помочь им сохранять социальную дистанцию.

Устройства начинают вибрировать, когда сотрудники находятся на расстоянии менее 1,8 м друг от друга.

Цель состоит в том, чтобы не дать работникам сократить дистанцию, которую специалисты в области здравоохранения рекомендуют соблюдать для нераспространения коронавируса.

Браслеты станут лишь частью новых протоколов безопасности, которые внедряет Ford перед возобновлением производства уже в следующем месяце.