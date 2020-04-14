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Ford разработал браслеты для соблюдения социальной дистанции

Ford разработал браслеты для соблюдения социальной дистанции

Работники Ford Motor Co. в рамках эксперимента носят браслеты, которые призваны помочь им сохранять социальную дистанцию.

Устройства начинают вибрировать, когда сотрудники находятся на расстоянии менее 1,8 м друг от друга.

Цель состоит в том, чтобы не дать работникам сократить дистанцию, которую специалисты в области здравоохранения рекомендуют соблюдать для нераспространения коронавируса.

Браслеты станут лишь частью новых протоколов безопасности, которые внедряет Ford перед возобновлением производства уже в следующем месяце.

По материалам internetua.com
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