Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы Cybertruck

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Власти американского городка Джоплин, в штате Миссури, сделали основателю Tesla Илону Маску выгодное предложение по строительству новой Gigafactory.
Директор компании уже давно ищет участок в центральной части США, где можно было бы разместить фабрику по производству первого электрического пикапа бренда Cybertruck.
Власти Джоплина официально направили в Tesla предложение построить завод на площади в 1 000 акров (404 гектара). Цена контракта 1 миллиард долларов. При этом компания сможет его получить со скидкой в 50%. Вместе с тем автопроизводитель будет иметь 12-летние налоговые льготы и ряд государственных стимулов.
Чиновник Тоби Титер отметил, что город уже официально направил свое предложение Илону Маску. Также он обратил внимание на то, что Джоплин является “столицей грузовых перевозок Америки”, поэтому для Tesla это двойная выгода.
Губернатор Джоплина Гэри Шоу надеется, что Tesla примет предложение и создаст в городе новые рабочие места, а вместе с тем привлечет и новых жителей.
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