День финансов, 15 апреля: открыть счет по видеозвонку, узнать судьбу недостроев "Укрбуда", вернуть деньги за газ

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Четверг, 16 апреля. Карантин вносит все больше корректив:
Валютный рынок и психологические настроения. В Нацбанке отмечают, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились экономическими расчетами. Отмечается, что запаса прочности хватает для того, чтобы уверенно пройти испытания, которые есть в связи с карантином и борьбой с пандемией.
Счет в банке по видеозвонку. Нацбанк разработал механизм удаленной идентификации личности, с помощью которой человек может отрыть счет в банке, не посещая его. НБУ выделяет два таких способа. Первый – с помощью идентификационных данных клиента с помощью Системы BankID и КЭП. Второй – идентификация с помощью электронных подписей или сканирования чипа ID-карты или загранпаспорта личности.
Кроме того, в Нацбанке разъяснили идентификацию клиентов при переводе средств. В этом году, с 28 апреля, устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Новые требования будут распространяться не на все операции в банке.
294 грн на питание. Как свидетельствуют результаты всеукраинского ролингового исследования “Рубикон”, одной семье на 1 день питания нужно в среднем 294 грн, в месяц – 9 235 грн. Также 44% опрошенных во время карантина вынуждены экономить на еде. 41% респондентов совсем не имеют сбережений, и только 16% украинцев смогут продержаться месяц.
В то же время, по словам Рожковой, всплеск цен, который отмечался после введения карантина на отдельные группы товаров, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню.
Деньги за переплаченный газ. Украинцам вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошедший отопительный сезон газ. Средства можно вернуть на свой лицевой счет. Там они останутся в виде текущей переплаты и будут списываться по мере дальнейшего потребления. Но по желанию можно забрать переплату и в виде денег. Как это сделать, читайте по ссылке.
Судьба недостроев “Укрбуда”. Как заявил президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, без поддержки государства строительства “Укрбуда” могут оказаться замороженными на десятки лет, поскольку чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции. По его словам, компанию оставили наедине с проблемами и не оказали обещанного содействия.
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