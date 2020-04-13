Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банки обязаны проверять платежи клиентов и выявлять сомнительные операции. Есть конкретный перечень рисковых операций, которые попадают под финмониторинг. На основе критериев НБУ каждый банк разрабатывает ещё и свои правила и инструменты проверки (ст. 23 ЗУ № 361-IX).
Об этом сказано в исследовании journal.ostapp.
За что штрафуют. Нацбанк штрафует банки за отсутствие анализа финансовых операций клиентов и недостатки при изучении клиентов и анализе их операций, которые финансовому мониторингу подлежат.
Как сейчас. Под обязательный финмониторинг попадают операции на суммы от 150 тыс. грн. Банки будут сообщать в Госслужбу финмониторинга о таких операциях.
Что может вызвать подозрение:
Если банк ограничил движение по счёту:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"5 ч. назад - 2725 6
Программа «Доступное жилье» осталась без финансирования9 ч. назад - 961 6
Цены на продукты в Украине вернулись к нормальному уровню - Рожкова7 ч. назад - 663 4
Экспорт яблок из Украины рухнул почти на 40% из-за пандемии16 ч. назад - 452 4
Украинцы на карантине: как экономят и сколько тратят на еду (инфографика)12 ч. назад - 1874 3
Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств9 ч. назад - 12414 2
Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсийВчера, 21:02 - 3581
Стройкам "Укрбуда" угрожает замораживание на десятки лет - президент "Киевгорстроя"5 ч. назад - 2725 6
Межбанк: активная продажа валюты сработает в пользу гривны10 ч. назад - 2347
Когда украинцам вернут переплату за газ11 ч. назад - 1916 2
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)10 ч. назад - 358
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 406
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1783
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10227 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 3854 1