Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)

Банки обязаны проверять платежи клиентов и выявлять сомнительные операции. Есть конкретный перечень рисковых операций, которые попадают под финмониторинг. На основе критериев НБУ каждый банк разрабатывает ещё и свои правила и инструменты проверки (ст. 23 ЗУ № 361-IX).

Об этом сказано в исследовании journal.ostapp.

За что штрафуют. Нацбанк штрафует банки за отсутствие анализа финансовых операций клиентов и недостатки при изучении клиентов и анализе их операций, которые финансовому мониторингу подлежат.

Как сейчас. Под обязательный финмониторинг попадают операции на суммы от 150 тыс. грн. Банки будут сообщать в Госслужбу финмониторинга о таких операциях.

зачисление из офшорных/санкционных стран либо перечисление средств в такие страны. Список офшорных зон вы можете просмотреть в распоряжении КМУ .

платежи политически значимых лиц, членов их семей или связанных с ними лиц;

если деньги перечисляются за границу;

операции с наличными (внесение, перечисление, получение).

Что может вызвать подозрение:

Для банка подозрительно, если клиент часто снимает наличные, вообще не проводит платежей по счёту.

Если вы всегда проводили платежи на суммы до 8 тыс. грн и внезапно решили перечислить миллион — такая операция попадёт в поле зрения специалистов банка и может быть заблокирована.

Если банк ограничил движение по счёту:

Если банк заметил подозрительный платёж, у вас могут потребовать документы и сведения по подозрительной сделке для проверки. А вы обязаны их предоставить.

Первоначально сомнительную операцию банк приостанавливает на два рабочих дня.

Информацию отправят в Госслужбу финансового мониторинга.

Максимальный срок остановки операций не может превышать 30 рабочих дней.

Справка Finance.ua:

28 апреля вступит в силу новый ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации доходов», в котором предусмотрено, если банк пропустит незаконную операцию, НБУ может оштрафовать банк на сумму до 135,150 млн грн.