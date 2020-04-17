В 2024 году появится новый гибридный гиперкар McLaren (фото)

McLaren выпустит новый гибридный гиперкар, который станет преемником McLaren P1, в 2024 году. Об этом журналистам рассказал глава McLaren Майк Флюит.

К сожалению, Флюит не стал вдаваться в подробности о том, какая силовая установка будет у нового P1. Возможно, он получит V6 в сочетании с электромотором, как и новый спорткар с подзаряжаемой гибридной силовой установкой семейства Sports Series, чья премьера запланирована на лето нынешнего года. Он в отличие от всех прочих «Макларенов», использующих разные версии фирменного V8, будет оснащаться двигателем V6 и электромотором.

Преемник P1 должен иметь высокие технические и динамические характеристики. Они, видимо, будут лучше, чем у современного P1.

Гибридные автомобили весят обычно больше, чем их конкуренты с бензиновыми или дизельными моторами. McLaren намерен компенсировать разницу в весе за счет использования легких композитных материалов. Поэтому гибридные суперкары этого бренда не будут много весить.