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После Пасхи ряд автопроизводителей в Европе возобновят работу

После Пасхи ряд автопроизводителей в Европе возобновят работу

Некоторые крупнейшие европейские автопроизводители готовятся после Пасхи возобновить работу своих заводов, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19. В частности, Audi, Daimler и Volkswagen возобновят работу предприятий, на которых производят двигатели.

После Пасхи возобновит работу завод Audi в Венгрии. На нем делают моторы для автомобилей этого бренда. Этот завод закрыли в прошлом месяце в связи с распространением коронавируса. На данный момент, кстати, в Венгрии зарегистрировано всего 980 человек с COVID-19. Это заметно меньше, чем во многих другие странах Европы.

В целом же, Audi планирует возобновить выпуск автомобилей в Европе в конце апреля.

Также после Пасхи начнут работать заводы Daimler в Германии, на которых делают моторы. Выпуск машин Mercedes-Benz немцы начнут 20 апреля. Правда, вначале только в одну смену.

В ближайшее время начнут также работу европейские заводы Volkswagen, но пока только те, которые выпускают запчасти, а не сами автомобили.

В целом же, большинство автопроизводителей в Европе планируют возобновить производство в конце апреля. В крайнем случае – в начале мая. Правда, многое будет зависеть от ситуации с COVID-19.

По материалам autonews.ua
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