Бахматюк предложил вернуть государству 8 млрд грн задолженности выведенных с рынка банков

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Владелец группы компаний “Укрлендфарминг” и “Авангард” Олег Бахматюк предложил Кабинету министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков “ВиЭйБи Банк” и “Финансовая инициатива” в сумме 8 млрд грн.
Об этом говорится в обращении Олега Бахматюка.
Сейчас основным источником возврата средств кредиторам и государственному бюджету является продажа активов неплатежеспособных банков, что в среднем приносит государству лишь около 1% от задолженности.
Олег Бахматюк считает, что для государства в нынешних условиях мирового экономического кризиса важен скорейший и максимальный возврат средств и выступает с предложением возврата государству 8 млрд грн в течение 5 лет. Это также позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предлагает использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей.
“Такой путь поддерживают и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Прошу Вас поддержать это предложение как отвечающее интересам государства”, – говорится в обращении-меморандуме бизнесмена.
В тексте меморандума также содержатся предложения по урегулированию проблемной задолженности путем реструктуризации, что позволит получить 8 млрд гривен в бюджет государства. Первый платеж в сумме 1 млрд грн будет произведен в течение 2020 года, полная выплата оставшейся суммы – в течение следующих 5 лет без отсрочки выплат по телу кредита.
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