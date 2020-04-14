Объем торговли между Украиной и Россией за год упал на 27% — Государственная таможенная служба

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Размер товарооборота между Украиной и Россией по итогам первого квартала 2020 года сократился на 27% против аналогичного периода 2019 года.
Такие данные приводятся в электронной системе Государственной таможенной службы.
За первые 3 месяца 2020 года общая сумма товаров, которые пересекли украино-российскую границу, составила 1,86 миллиарда долларов — это на 694,96 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт в Россию сократился на 15% и составил 648,12 миллиона долларов (против 766,38 миллиона долларов в прошлом году), импорт из России сократился на треть — с 1,79 миллиарда долларов до 1,22 миллиарда долларов. Сейчас Украина «теряет» на торговле с Россией 569,42 миллиона долларов. В 2019 году отрицательное сальдо торгового баланса составляло более 1 миллиарда долларов.
Большинство импорта из России составляет топливо, нефть и уголь (769 миллионов долларов с начала 2020 года). Больше всего экспортируют в Россию украинские продукты неорганической химии, черные металлы, котлы и железнодорожное оборудование.
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