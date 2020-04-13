Как можно получить соцпомощь во время карантина

Во время карантина социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Как это сделать. Нужно заполнить заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину.

Можно получить социальную помощь:

через онлайн-сервисы, которые доступны по многим видам соцпомощи;

через услугу Е-малыш при рождении ребенка;

любую соцпомощь можно получить, заполнив документ и получив его по почте;

на местах можно организовать работу дистанционных ящиков, что уменьшит контакт между людьми.

Справка Finance.ua:

Ранее Кабинет Министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн.

Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5000 грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.

“Карантинные послабления” для простых граждан: освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам; помощь тем, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Антикризисная инструкция от Finance.ua