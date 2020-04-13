0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Как можно получить соцпомощь во время карантина

Как можно получить соцпомощь во время карантина

Во время карантина социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Как это сделать. Нужно заполнить заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину.

Можно получить социальную помощь:

  • через онлайн-сервисы, которые доступны по многим видам соцпомощи;
  • через услугу Е-малыш при рождении ребенка;
  • любую соцпомощь можно получить, заполнив документ и получив его по почте;
  • на местах можно организовать работу дистанционных ящиков, что уменьшит контакт между людьми.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Кабинет Министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.
  • Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн.
  • Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5000 грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.
  • “Карантинные послабления” для простых граждан: освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам; помощь тем, кто заболел коронавирусом или находится на самоизоляции.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.