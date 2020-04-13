«Нафтогаз Украины» установил первую собственную электрозарядную станцию

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НАК «Нафтогаз Украины» установила первую собственную электрозарядную станцию в рамках пилотного проекта WeEnergy.
Об этом говорится на сайте компании.
Для каких авто. Установленные комплексы типа EUA-2 подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки – не более 2,5 часов. Сейчас стоимость услуги на станции WeEnergy – одна из самых низких среди игроков украинского рынка – всего 4,5 грн/кВт·ч.
Как можно рассчитаться. С помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя, или воспользовавшись картой WeEnergy.
Партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA.
С запуском первой электрозарядной станции Нафтогаз исследует перспективу масштабного выхода на рынок электрозарядных комплексов в Украине. В случае коммерческого успеха пилотного проекта, компания планирует развернуть сеть электроавтозарядок по всей стране.
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