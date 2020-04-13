Одесский припортовый проиграл по иску «Нафтогаза» 1,5 млрд грн

Одесский припортовый завод в одно заседание проиграл иск «Нафтогаза Украины» 14 апреля в Верховном суде на сумму 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил у себя в FACEBOOK первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Согласно его данным, сумма составляет 1,47 млрд грн, из которых 1,37 млрд грн – основной долг, 32,3 млн грн – пеня, 60,2 млн грн – штраф, 3,5 млн грн – 3% годовых, 3,4 млн грн – инфляционные потери.

Щуриков заявлял, что руководители Фонда госимущества (ФГИ) целенаправленно ведут Одесский припортовый завод к новому кризису.

В январе произошел один из самых громких скандалов, связанный с управлением государственными предприятиями. Три человека пытались дать главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко $5 млн взятки. За ОПЗ борются несколько групп влияния. Этот инцидент может стать только первым делом подобного масштаба, отмечают эксперты.

В начале марта наблюдательный совет ОПЗ отменил конкурс на давальца. Его выиграла компания Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса «Укрнефтебурение». Поставщиком остался «АгроГазТрейдинг», хотя компания Коломойского предлагала цену на $30 млн больше.