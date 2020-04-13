Верланов назвал статьи, по которым бюджет недополучил 6,5 млрд грн налоговых поступлений

В первом квартале 2020 года государственный бюджет недополучил 6,5 млрд грн налоговых поступлений, больше всего – по таким статьям, как рента на газ и акцизный налог по электроэнергии.

Об этом в интервью Обозревателю рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

“Самые большие статьи недовыполнения и по марту, и по первому кварталу – традиционны. Это рента на газ, акцизный налог по электроэнергии”, – сказал Верланов.

Он отметил, что по итогам первого квартала ГНС выполнила индикативный план Минфина на 95%. При этом 5% недовыполнения налоговых поступлений – это в абсолютных цифрах 6,5 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – недопоступления от рентной платы за газ.

“То же касается и рынка электроэнергии: мы видим невыполнение примерно 1,1 млрд грн, в связи с тем, что расчеты, заложенные в бюджет, не учли изменение модели рынка электроэнергии”, – добавил глава ГНС.

К сожалению, падение поступлений в государственный бюджет во всем мире, констатировал Верланов, ведь “мы все с вами живем не в вакууме. В марте произошли те события, которые определяют на сегодня жизнь всего мира”.

По его словам, многие страны закрывают квартал в середине или конце апреля, но пример тех государств, по которым уже есть статистика, например, Литвы, свидетельствует о том, что “в марте у них недовыполнение налоговых поступлений составило 15%. У нас же – 5,8%”.

“Что же касается всех налогов, которые чувствительны к администрированию, есть огромный прогресс. Если говорить языком цифр, мы видим, что, несмотря на замедление экономики, налог на добавленную стоимость за квартал был выполнен, а сальдо НДС, если сравнить с предыдущим годом, возросло на 60%. То же можно сказать и об акцизной группе. Спирт, ликеро-водочные изделия, табак: эти отрасли выходят из тени, что сказывается на поступлениях акцизного налога”, – подытожил Верланов.