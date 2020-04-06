Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

“Утвержден показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, которая, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, средняя зарплата в феврале составила 9 658,03 грн.

Напомним, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти, и в 2028 году он составит 35 лет.

Справка Finance.ua:

По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать.

Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.

С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫