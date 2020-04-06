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Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.
“Утвержден показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, которая, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии”, – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, средняя зарплата в феврале составила 9 658,03 грн.
Напомним, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.
В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти, и в 2028 году он составит 35 лет.
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