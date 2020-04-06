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Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий

Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий

Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

“Утвержден показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, которая, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, учитывается для расчета пенсии”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, средняя зарплата в феврале составила 9 658,03 грн.

Напомним, средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти, и в 2028 году он составит 35 лет.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать.
  • Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.
  • С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Следующее увеличение произойдет 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

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По материалам Finance.UA
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