День финансов, 15 апреля: про долги каждого, бесплатный каталог ипотеки, $17,3 млрд с Газпрома

15 апреля. Припоминаете «In God we trust» на долларовых банкнотах? «Богу мы верим – все остальные платят наличными», такая поговорка у американских бизнесменов. Подводим вас к тому, что в среду было много важных новостей, связанных с долгами и кредитами:

Долг работающего украинца увеличится на 21 тыс. грн. Парламент принял антикризисные изменения в бюджет, которые увеличили дефицит в три раза – до 298,4 млрд, а предельный размер государственного и гарантированного долга вырос до 2,705 трлн грн. Благодаря антикризисным бюджетным изменениям долг каждого работающего украинца до конца года вырастет с 144 тыс. грн до 165 тыс. грн, подсчитали СМИ. Вот почему так.

В то же время увеличена максимальная сумма по “доступным кредитам” для бизнеса. Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Принятые изменения позволяют увеличить с 2 до 3 млн грн максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кстати, позволит ли «бюджет чрезвычайной ситуации» поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакризиса (выплаты по безработице, программы социального бизнеса) – об этом детально рассказал эксперт Finance.ua Алексей Козырев в новом видео:

Кредиты от МВФ. После голосования за закон о банковском регулировании в течение трех недель Украина сможет получить новый транш МВФ. Об этом заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия: “Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш”.

Каталог по ипотекам. Далеко не каждый украинец имеет возможность купить себе новенькую квартиру. Но тяжело найти того, кто не мечтает стать владельцем собственной недвижимости. Чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении и не хотите переплачивать лишнего – Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками. Пользуйтесь. Это просто, доступно и удобно.

ПриватБанк VS Суркисы. Решение суда. Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк выплатить более $250 млн в пользу шести оффшорных компаний братьев Суркисов.

Еще 17,3 млрд долларов с Газпрома. Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, за что именно украинская компания будет пытаться взыскать с российского Газпрома компенсацию на 17,3 миллиарда долларов в новых арбитражах. По его словам, это сумма сразу нескольких исков и обращений Нафтогаза в антимонопольные органы ЕС и международные арбитражи. Эти претензии украинской компании должны заставить Газпром пойти на определенные уступки и изменения в своей работе

Airbnb набирает кредиты. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb оформил новый кредит на $1 млрд через неделю после того, как компания привлекла $1 млрд от Silver Lake Partners и Sixth Street Partners. Новая сделка заключается с преимущественным правом взыскания. Таким образом, если Airbnb объявит дефолт, эти кредиторы должны получить деньги первыми.