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"Укрзализныця" заказала аудит на 55 миллионов у компании "большой четверки"

"Укрзализныця" заказала аудит на 55 миллионов у компании "большой четверки"

Филиал “Укрзализныци” – “Центр сервисного обеспечения” по результатам тендера заказал аудиторские услуги на 55 миллионов гривен у компании “Эрнст энд Янг Аудиторские услуги”, которая представляет Ernst & Young в Украине.

Об этом сообщается на Prozzoro.

Единственным конкурентом на тендере была “Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани”, представляющий компанию “Deloitte” из “четверки”.

Участники тендера не снижали суммы, поэтому экономия составила 1% от ожидаемой суммы в 55,64 млн грн.

В тендерной документации сообщается, что около 33 миллионов уйдет на аудит финансовой отчетности и консолидированной финотчетности за 2020 и 2021 годы по МСФО и подтверждение финансовых коэффициентов по кредитам.

Остальные средства – на обзор сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности за 1 полугодие 2020 года и 2021 года и сопровождение выпуска внутренних облигаций.

По материалам Економічна Правда
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