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🏙️ Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог

&#127961;&#65039; Ипотека на жилье в Украине: Finance.ua запустил специальный каталог

По статистике, на одного украинца приходится всего 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда – устаревшее. Далеко не каждый украинец имеет возможность купить себе новенькую квартиру. Но тяжело найти того, кто не мечтает стать владельцем собственной недвижимости.

Чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму, можно воспользоваться ипотекой. Если вы решили остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

Зачем Вам этот каталог? В него мы собрали большинство предложений как с первичного, так и со вторичного рынка. В каталоге также будут доступны позиции имущества банков и рефинансирования. Это просто доступно, удобно и бесплатно.

Также полезную информация в каталоге найдут и те, кто только задумался об ипотеке. В каталоге можно найти информацию по типам ипотеки, условиям, ознакомиться со списком необходимых документов для оформления. Подскажем даже, как рассчитать годовую ставку и какими бывают дополнительные платежи.

Как часто обновляется каталог? Сейчас, во время карантина, будем обновлять данные один раз в месяц. После карантина – обновлять каталог намерены раз в 2 недели.

Каталог уже работает. Заходите по ссылке ниже и пользуйтесь:

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
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