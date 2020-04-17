Неполное и сокращенное рабочее время: различия установления и оплаты

Гоструда в Ровенской области дает разъяснения, как на период карантина правильно вводить неполное рабочее время и чем оно отличается от сокращенного рабочего времени.

Понятие «сокращенное рабочее время» и «неполное рабочее время» – различны по своей сути.

Сокращенное рабочее время устанавливается:

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю;

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) – 24 часа в неделю;

для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, – не более 36 часов в неделю;

для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других) – сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается законодательством.

Неполное рабочее время может быть установлено соглашением работодателя и работника на определенный срок и без указания срока:

для для беременных женщин;

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида;

для ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

для всех категорий работников неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению работодателя.

Как оплачиваются:

при неполном рабочем времени выплачивают зарплату пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки;

при сокращенном – как за полный рабочий день.

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