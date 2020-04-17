Неполное и сокращенное рабочее время: различия установления и оплаты

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Гоструда в Ровенской области дает разъяснения, как на период карантина правильно вводить неполное рабочее время и чем оно отличается от сокращенного рабочего времени.
Понятие «сокращенное рабочее время» и «неполное рабочее время» – различны по своей сути.
Сокращенное рабочее время устанавливается:
Неполное рабочее время может быть установлено соглашением работодателя и работника на определенный срок и без указания срока:
Как оплачиваются:
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