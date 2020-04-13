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Нефедов рассказал, как изменения в госбюджете повлияют на реформы таможни

Нефедов рассказал, как изменения в госбюджете повлияют на реформы таможни

В Государственной таможенной службе надеются, что изменения в госбюджете не повлияют на проведение реформ в ГТС.

Об этом на онлайн-встрече ЕБА заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Я не вижу катастрофы. Что касается зарплат – движемся по плану. Те люди, которые пройдут так называемую “переаттестацию”, получат надбавку. Средства есть, они защищены в бюджете”, – сказал Нефедов.

Если говорить об ограниченных расходах, в частности, расходах развития, они были перенесены в стабфонд. Работа продолжается, ограничения, мы надеемся, не очень повлияют на проведение реформ”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом “антикризисный” бюджет.
По материалам Економічна Правда
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