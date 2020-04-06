День финансов, 14 апреля: как покупать дешево в интернете, сколько зарабатывают СЕО в IT, почему МВФ дает нам "минус" 7,7

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Вторник, 14 апреля. Про экономику в целом и о личных финансах каждого.
“Наличка” на карантине. За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократились на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с их уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года. В Нацбанке считают, что оборот “налички” также уменьшился из-за введенных ограничений в стране. По данным НБУ, на одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты.
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“Президентская” тысяча. Кому и как наконец-то получить? Вчера Рада одобрила изменения в Закон Украины о госбюджете. Как заявили в Минсоцполитики, после вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты помощи пенсионерам. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 млн человек.
О тех, кому эта тысяча не пригодится – о СЕО в украинском IT. Делаем такой вывод после того, как узнали уровень зарплат СЕО в украинском IT. Так, согласно исследованию рекрутингового агентства INDIGO Tech Recruiters, средняя зарплата СЕО в компаниях с доходом менее $1 млн – $5461. Возраст самой компании также имеет значение — в компаниях возрастом от 10 до 20 лет СЕО в среднем получают $9245. Вознаграждения зависят и от количества сотрудников в компании.
Налоги. Зло или необходимость? Еще один интересный опрос поступил от Киевского международного института социологии. Там решили спросить украинцев, как те относятся к налогам. Согласно результатам опроса, 29,9% граждан считают налоги вкладом в общее дело. Почти столько же (29,2%) опрошенных считает налоги определенным “откупом”, который надо отдать государству, чтобы иметь право пользоваться остальными заработанными деньгами. А 20,2% респондентов и вовсе считают налоги грабежом.
До минус 7,7. И это не о температуре. МВФ ожидает серьезного падения уровня экономического роста в Украине из-за коронавируса – до “минус” 7,7% по итогам 2020 года. В то же время ожидается, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и реальный ВВП достигнет отметки 3,6%. Кстати, тот же МВФ уже утвердил облегчение долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф.
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