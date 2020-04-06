Кулеба назвал самый оптимистичный сценарий возобновления путешествий по миру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что по самому оптимистичному сценарию возобновление путешествий по миру может состояться к концу этого лета.

Об этом он сказал в эфире программы “Сніданок з 1+1”.

В частности, его спросили, когда произойдет возвращение к привычной жизни, когда украинцы смогут самолетами совершать путешествия за границу.

“Я не строю планов по путешествиям… Именно сейчас время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы. Именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но насчет путешествий, я думаю, если мы под конец лета выйдем на какую-то стабилизацию, это было бы по оптимистическому сценарию”, – сказал Кулеба.

При этом он уточнил, что, возможно, в начале осени жизнь нормализуется. По его словам, в Евросоюзе сейчас не советуют гражданам планировать летние отпуска – не бронировать номера в отелях, покупать билеты на самолеты.

“Потому что нет уверенности, что это сработает”, – сказал глава МИД.

“В общем – это наши с вами пожелания, когда мы выйдем из этого, потому что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация окончательно стабилизируется”, – заявил Кулеба.

Отдельно он сказал, что оценки относительно того, что жизнь стабилизируется до лета 2021 года, основываются на том, когда будет изобретена и протестирована вакцина против коронавируса.

“Понятно, что коронавирус не будет окончательно преодолен до тех пор, пока не будет эффективной вакцины. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми теми, кто против вакцинации, но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус кого-то научит, что лучше все же вакцинироваться”, – сказал Кулеба.