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Нацкомиссия показала, из чего состоят тарифы водоканалов Украины (инфографика)

Нацкомиссия показала, из чего состоят тарифы водоканалов Украины (инфографика)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала на своем сайте структуру тарифов водоканалов Украины для информирования потребителей.

В сообщении регулятора говорится, что, согласно действующему законодательству, потребителям гарантировано право на доступ к информации о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод.

“С целью обеспечения потребителей ключевой информацией о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатов НКРЭКУ, на официальном веб-сайте НКРЭКУ размещена графическая информация о структуре этих тарифов и факторов, влияющих на их размер”, – говорится в сообщении.

Средневзвешенный тариф на водоснабжение по стране составляет 10,15 гривны за кубометр (без НДС):

  • наибольшие затраты приходятся на фонд оплаты труда работников – 39%;
  • на электроэнергию – 23,4%;
  • на приобретение воды – 5,4%;
  • на ремонт, включая материалы – 5,7%;
  • прибыль водоканалов в тариф на эту услугу заложена в размере 4,5%.


Инфографика: НКРЭКУ

Средневзвешенный тариф на централизованное водоотведение по стране составляет 8,20 гривны за кубометр (без НДС):

  • наибольшие затраты приходятся также на оплату труда работников – 47,1%;
  • электроэнергия – 19,4%;
  • прибыль в тарифе заложена в размере 6,3%.


Инфографика: НКРЭКУ

Справка Finance.ua:

  • В столице тарифы на водоснабжение повышены: на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотведение – на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).

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По материалам Finance.UA
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