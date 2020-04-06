Нацкомиссия показала, из чего состоят тарифы водоканалов Украины (инфографика)

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала на своем сайте структуру тарифов водоканалов Украины для информирования потребителей.
В сообщении регулятора говорится, что, согласно действующему законодательству, потребителям гарантировано право на доступ к информации о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод.
“С целью обеспечения потребителей ключевой информацией о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатов НКРЭКУ, на официальном веб-сайте НКРЭКУ размещена графическая информация о структуре этих тарифов и факторов, влияющих на их размер”, – говорится в сообщении.
Средневзвешенный тариф на водоснабжение по стране составляет 10,15 гривны за кубометр (без НДС):
Инфографика: НКРЭКУ
Средневзвешенный тариф на централизованное водоотведение по стране составляет 8,20 гривны за кубометр (без НДС):
Инфографика: НКРЭКУ
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