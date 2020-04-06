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Льготы и реструктуризации задолженности: многие ломбарды идут на встречу клиентам

Льготы и реструктуризации задолженности: многие ломбарды идут на встречу клиентам

Кабмин расширил перечень разрешенной во время карантина хоздеятельности и вывел из-под запрета работу всех финансовых учреждений, в том числе и ломбардов. Сразу после оглашения такого решения на правительство посыпалась критика и обвинения. Однако, работа залогового кредитования в условиях карантина объективно необходима, считают работники отрасли.

Сегодня финкомпании остаются единственной надеждой для многих украинцев, прокомментировала Finance.ua председатель правления Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева.

«В стране, где почти 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами из-за войны, где меньше половины населения имеют финансовые накопления, последствия карантина и пандемии могут стать очень тяжелыми. Поэтому крайне важно, пытаясь сохранить здоровье людей, дать им возможность пережить и экономические последствия. Именно поэтому финансовые компании залогового и беззалогового кредитования продолжают работу, несмотря на карантин», – отмечает Замазеева.

И Закон 3220, который запрещает начисление пени и штрафов в случае просрочки оплаты по кредиту – не единственная поддержка. Финансовые компании разработали систему льгот и реструктуризации задолженности для своих клиентов.

«Количество обращений на горячую линию компании выросло в 2,5 раза за время карантина. Людей волновал вопрос оплаты по кредиту, возможность выкупить имущество, особенно при условии транспортных ограничений, – говорит директор по маркетингу финансовой компании «Благо» Виталий Соловьев. – После официального возобновления работы стали приходить заемщики за кредитом. И это понятно: люди потеряли привычный доход, частично или полностью, а расходы на еду, жилье, медицину остались. Получить кредит в банке доступно не для всех».

Основные игроки рынка залогового кредитования уже пошли на следующие шаги:

  • отмена пени и штрафов за просроченные договоры;
  • снижена стоимость обслуживания кредитов для пенсионеров;
  • работают удаленные сервисы для оплаты/погашения кредита, получения средств на банковскую карту;
  • повышены оценочные цены на золото до уровня стоимости лома, устанавливаемой национальным Банком Украины.

По материалам ВАФК
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