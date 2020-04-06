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Как карантин повлиял на количество наличных денег в Украине (инфографика)

Как карантин повлиял на количество наличных денег в Украине (инфографика)

Ситуация, сложившаяся в связи распространением коронавируса и ограничениями, введенными для борьбы с ним в марте, повлияла на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с ее уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

На 1 апреля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, среди которых:

  • банкнот – 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук);
  • монет – 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

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Итого, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 184. В начале года эти показатели были следующие – 70 банкнот и 182 монеты соответственно.


Инфографика: НБУ

У регулятора отмечают, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно проводят подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда по необходимости могли снять необходимые им средства.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины с 11 марта начал отправлять гривневые банкноты на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.
  • Украинцам посоветовали меньше пользоваться наличными и переходить на безналичные расчеты в связи с риском распространения коронавируса.
По материалам Finance.UA
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