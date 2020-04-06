Как карантин повлиял на количество наличных денег в Украине (инфографика)

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Ситуация, сложившаяся в связи распространением коронавируса и ограничениями, введенными для борьбы с ним в марте, повлияла на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.
За первые три месяца этого года наличные деньги в обращении сократилась на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с ее уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.
На 1 апреля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, среди которых:
Итого, на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, – 184. В начале года эти показатели были следующие – 70 банкнот и 182 монеты соответственно.
Инфографика: НБУ
У регулятора отмечают, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно проводят подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда по необходимости могли снять необходимые им средства.
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