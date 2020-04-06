Кабмин выделил дополнительные средства на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне

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Правительство выделило дополнительные почти 150 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и последствий чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров.
“Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и для проведения мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, Министерству внутренних дел будет выделено 100 млн гривен, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для проведения мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Также Министерству энергетики и защиты окружающей среды выделят 44,9 млн гривен (для Госагентства лесных ресурсов – 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения – 34,8 млн грн) для проведения мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.
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