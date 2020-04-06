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Кабмин выделил дополнительные средства на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне

Кабмин выделил дополнительные средства на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне

Правительство выделило дополнительные почти 150 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

“Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и для проведения мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерству внутренних дел будет выделено 100 млн гривен, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для проведения мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Также Министерству энергетики и защиты окружающей среды выделят 44,9 млн гривен (для Госагентства лесных ресурсов – 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения – 34,8 млн грн) для проведения мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.

Справка Finance.ua:

  • 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. К гашению привлекли авиацию. 6 апреля полиция открыла уголовное производство из-за пожара в Чернобыльской зоне.
  • По состоянию на 14 апреля пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже десятый день подряд и он становится все более масштабным и угрожающим, поскольку огонь уже вплотную подобрался к хранилищу радиационных отходов “Подлесный”, что рядом с ЧАЭС.
По материалам ТСН
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