СЕТАМ раскрыл информацию об участниках торгов арестованным имуществом

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Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции Украины открыло доступ к информации об участниках и победителях торгов арестованным имуществом.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
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Сообщается, что СЕТАМ начал публиковать соответствующую информацию с 13 апреля.
“В частности, после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физического лица – победителя торгов, наименование юридического лица, если победителем является юридическое лицо. После того, как победитель рассчитается за лот, и статус аукциона изменится на “торги состоялись” будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки), а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юридических лиц”, – сообщили в правительстве.
В случае, если победитель не заплатил за лот, система определит нового победителя, информация о котором будет отображаться вместо старого. Если вторые и третьи торги не состоятся, то будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона, а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юридических лиц.
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