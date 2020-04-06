СЕТАМ раскрыл информацию об участниках торгов арестованным имуществом

Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции Украины открыло доступ к информации об участниках и победителях торгов арестованным имуществом.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читайте также: ТОП-5 самых дорогих закупок в Prozorro для борьбы с COVID-19

Сообщается, что СЕТАМ начал публиковать соответствующую информацию с 13 апреля.

“В частности, после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физического лица – победителя торгов, наименование юридического лица, если победителем является юридическое лицо. После того, как победитель рассчитается за лот, и статус аукциона изменится на “торги состоялись” будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки), а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юридических лиц”, – сообщили в правительстве.

В случае, если победитель не заплатил за лот, система определит нового победителя, информация о котором будет отображаться вместо старого. Если вторые и третьи торги не состоятся, то будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона, а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юридических лиц.