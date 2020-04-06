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ТОП-5 самых дорогих закупок в Prozorro для борьбы с COVID-19 (инфографика)

ТОП-5 самых дорогих закупок в Prozorro для борьбы с COVID-19 (инфографика)

Государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн. Больше всего средств потратили в Киевской области, меньше всего – в Луганской.

Такими данным на 13 апреля поделились в Prozorro.

Самые дорогие закупки:

  • услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений – ее закупили на 74 млн грн;
  • защитные костюмы – 69 млн грн;
  • медицинские перчатки и маски – 61 млн грн;
  • респираторы и изолирующие костюмы – 46 млн грн;
  • аппараты ИВЛ, приобретенные Днепропетровской ОГА, – 35 млн грн.

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“В рамках антикоронавирусных закупок уже были расторгнуты договоры на 174 млн грн. Это могло быть вызвано как отсутствием необходимого товара у поставщика, так и другими факторами”, – отмечают в Prozorro.


prozorro.gov.ua

В каких областях потратили больше всего:

  • Киевская – 427 млн ​​грн;
  • Одесская – 153 млн грн;
  • Львовская -128 млн грн;
  • Днепропетровская – 127 млн ​​грн;
  • Запорожская – 67 млн ​​грн.

При этом меньше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Черниговской (17 млн ​​грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.

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По материалам Finance.UA
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