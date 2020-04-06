ТОП-5 самых дорогих закупок в Prozorro для борьбы с COVID-19 (инфографика)

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Государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн. Больше всего средств потратили в Киевской области, меньше всего – в Луганской.
Такими данным на 13 апреля поделились в Prozorro.
Самые дорогие закупки:
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“В рамках антикоронавирусных закупок уже были расторгнуты договоры на 174 млн грн. Это могло быть вызвано как отсутствием необходимого товара у поставщика, так и другими факторами”, – отмечают в Prozorro.
prozorro.gov.ua
В каких областях потратили больше всего:
При этом меньше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн) областях.
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