Предложена идея почти "вечной" автомобильной шины (фото, видео)

Разработана идея шин, которые смогут восстанавливать свой протектор. Концепция получила название reCharge и ее идея состоит в том, чтобы шина стала такой же постоянной частью автомобиля, как руль или ветровое стекло. Только для этого нужно создать механизм восстановления разрушаемой части протектора.

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Ученые предложили идею шины, которая сама сможет возвращать свой “лысый” протектор в исходное состояние. Для реализации этого проекта потребуется сжиженный состав на основе каучука, который будет застывать при контакте с воздухом. И еще нужно продумать и организовать автоматическую подачу этого состава на поверхность шины через систему специальных канальцев.



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В этом и заключается идея почти вечной шины. Цилиндрический картридж под давлением заполняется сжиженным биосоставом и размещается в центре колеса. По мере стирания поверхностного слоя протектора в канальцах возникнет разность давлений и материал из картриджа направится в сторону низкого давления наружу.



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В результате шина покроется капельками воды. На воздухе капельки быстро затвердеют – и шина снова сможет выполнять свою функцию, как новая.

По прогнозу, одного такого картриджа должно хватать на 300-500 километров. Затем автовладелец вместо того, чтобы менять шину, просто поставит новый картридж. При этом он сможет выбирать состав – для зимы, для жаркого лета или для дрифта.

Новая шина будет безвоздушной, поэтому накачивать ее не придется. Старые шины перестанут выбрасывать. А только за один год в США было утилизировано около 250 миллионов шин.

Компания считает, что по самым оптимистичным прогнозам, такая шина может появиться через десятилетие. Однако некоторые концептуальные идеи этой шины могут появиться раньше.

Что касается сжиженного состава капсулы, то здесь еще ждут научные открытия. Например, сейчас в лабораториях вдохновляются прочностью и клейкостью нитей, из которых паук строит свою паутину.