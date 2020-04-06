Правительство предлагает изменить порядок приема на госслужбу во время карантина

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В связи с эпидемией коронавируса в Украине приостановили конкурсы на большое количество должностей государственной службы, правительство предложило временно внести изменения относительно порядка принятия на государственную службу.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в FACEBOOK.
“Сейчас из-за пандемии приостановлены конкурсы на большое количество должностей государственной службы. Это негативно влияет на рабочие процессы и истощает работников, на которых возложена двойная, а иногда и тройная нагрузка. Именно поэтому, на время преодоления острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, КМУ были предложены следующие изменения относительно принятия на госслужбу”, – отметил Немчинов.
По его словам, среди таких изменений есть то, что для назначения на должности государственной службы субъектом назначения или руководителем государственной службы в первую очередь рассматриваются кандидатуры, предложенные Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией по результатам процедур конкурсного отбора, в частности в случае, когда срок обнародования результатов конкурса превышает 45 календарных дней со дня обнародования информации о проведении такого конкурса.
Немчинов подчеркнул, что другие объявленные конкурсы на должности государственной службы, результаты которых не обнародованы, отменяются.
Также чиновник отметил, что в случае отсутствия или отклонения субъектом назначения или руководителем государственной службы кандидатур, предложенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией по результатам процедур конкурсного отбора, субъект назначения или руководитель государственной службы может назначить на должности государственной службы лицо путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, и до дня определения субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя соответствующего конкурса.
Одновременно Немчинов подчеркнул, что назначение на должности государственной службы осуществляется в установленном Кабмином порядке, который определяет механизм отбора на должности государственной службы путем проведения собеседований с определенным субъектом назначения должностными лицами.
Министр также добавил, что правительство должно в двухмесячный срок после отмены карантина обеспечить объявление конкурсов на должности государственной службы, назначение на которые состоялись.
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