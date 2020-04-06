0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Правительство предлагает изменить порядок приема на госслужбу во время карантина

Правительство предлагает изменить порядок приема на госслужбу во время карантина

В связи с эпидемией коронавируса в Украине приостановили конкурсы на большое количество должностей государственной службы, правительство предложило временно внести изменения относительно порядка принятия на государственную службу.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в FACEBOOK.

“Сейчас из-за пандемии приостановлены конкурсы на большое количество должностей государственной службы. Это негативно влияет на рабочие процессы и истощает работников, на которых возложена двойная, а иногда и тройная нагрузка. Именно поэтому, на время преодоления острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, КМУ были предложены следующие изменения относительно принятия на госслужбу”, – отметил Немчинов.

По его словам, среди таких изменений есть то, что для назначения на должности государственной службы субъектом назначения или руководителем государственной службы в первую очередь рассматриваются кандидатуры, предложенные Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией по результатам процедур конкурсного отбора, в частности в случае, когда срок обнародования результатов конкурса превышает 45 календарных дней со дня обнародования информации о проведении такого конкурса.

Немчинов подчеркнул, что другие объявленные конкурсы на должности государственной службы, результаты которых не обнародованы, отменяются.

Также чиновник отметил, что в случае отсутствия или отклонения субъектом назначения или руководителем государственной службы кандидатур, предложенных Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией по результатам процедур конкурсного отбора, субъект назначения или руководитель государственной службы может назначить на должности государственной службы лицо путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, и до дня определения субъектом назначения или руководителем государственной службы победителя соответствующего конкурса.

Одновременно Немчинов подчеркнул, что назначение на должности государственной службы осуществляется в установленном Кабмином порядке, который определяет механизм отбора на должности государственной службы путем проведения собеседований с определенным субъектом назначения должностными лицами.

Министр также добавил, что правительство должно в двухмесячный срок после отмены карантина обеспечить объявление конкурсов на должности государственной службы, назначение на которые состоялись.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.